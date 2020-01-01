جدول مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي والدوري الإيطالي والإسباني وأهم الدوريات والبطولات..

يشهد اليوم الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من منافسات كرة القدم في الدوريات العالمي المختلفة.

في الدوري الإنجليزي تستمر منافسات الجولة السابعة حيث يستضيف نادي أستون فيلا نادي ساوثهامبتون في تمام الثانية ظهراً، ويلتقي نادي نيوكاسل مع نادي إيفرتون في تمام الرابعة عصراً، ولقاء قوي يجمع بين نادي مانشستر يونايتد ونادي آرسنال الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يلتقي نادي توتنهام مع نادي برايتون الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تُستكمل الجولة الثامنة بلقاء لنادي ريال بيتيس مع نادي إلتشي في الثالثة عصراً، ومواجهة بين فريقي سيلتا فيجو وريال سوسييداد في تمام الخامسة مساءً، ويلتقي نادي غرناطة مع نادي ليفانتي الساعة ٧:٣٠ مساءً، كما يلتقي نادي فالنسيا مع نادي خيتافي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وفي الدوري الإيطالي تستمر الجولة السادسة بلقاء لنادي أودينيزي مع نادي ميلان الساعة ١:٣٠ ظهراً، ومواجهة لنادي سبيزيا مع نادي يوفنتوس في تمام الرابعة عصراً، كما يواجه نادي تورينو نادي لاتسيو في نفس التوقيت، ويلتقي نادي نابولي مع نادي ساسوولو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويلتقي في نفس التوقيت نادي روما مع نادي فيورنتينا، وأيضاً لقاء بين نادي سامبدوريا ونادي جنوى الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري السعودي يشهد اليوم ختام الجولة الثالثة بلقاء لنادي الشباب أمام نادي النصر الساعة ٦:٥٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 نوفمبر "1-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الأسبوع السابع المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ساوثامبتون 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام - برايتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الأسبوع الثامن المباراة الموعد القناة الناقلة ريال بيتيس - إلتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - ريال سوسييداد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 غرناطة - ليفانتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري السعودي - الأسبوع الثالث المباراة الموعد الشباب - النصر 18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الأسبوع السادس المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - ميلان 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 سبيزيا - يوفنتوس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 تورينو - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 نابولي - ساسوولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 روما - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4