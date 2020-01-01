جدول مباريات اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أسيا والدوري المصري والإيطالي والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ منافسات جديدة في بطولات كرة القدم المختلفة.

في بطولة دوري أبطال آسيا تُستأنف فعاليات دور المجموعات حيث يلتقي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة نادي برسبوليس الإيراني مع نادي الدحيل القطري ، و نادي السد القطري أمام نادي النصر السعودي ، وتشهد الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة لقاء لنادي سباهان الإيراني أمام نادي العين الإماراتي ، و نادي التعاون السعودي أمام نادي الشارقة الإماراتي .

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يشهد اليوم ختام الجولة الثانية بلقاء أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد في تمام السابعة مساءً، وأيضاً لقاء يجمع وولفرهامبتون أمام مان سيتي الساعة ٩:١٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويختتم ا لدوري الإيطالي جولته الأولى اليوم بلقاء يجمع ميلان أمام بولونيا الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم الجولة ٢٨ من البطولة حيث يلتقي إنبي مع الإسماعيلي في تمام الثالثة عصراً، ولقاء يجمع طلائع الجيش أمام وادي دجلة الساعة ٥:٣٠ مساءً، كما يلتقي سموحة مع المصري الساعة ٥:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء يجمع بيراميدز أمام حرس الحدود في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأثنين 21 سبتمبر "21-9-2020":

دوري أبطال أسيا المباراة الموعد القناة الناقلة بیرسبولیس - إيران - الدحيل - قطر 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 8 السد - قطر - النصر - السعودية 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 التعاون - السعودية - الشارقة - الإمارات 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 8 سباهان اصفهان - إيران - العين - الإمارات 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية القناة الناقلة أستون فيلا - شيفيلد يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 وولفرهامبتون - مانشستر سيتي 21:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports 1 HD سموحة - المصري البورسعيدي 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 HD طلائع الجيش - وادي دجلة 17:30 مصر، 18:30 السعودية

Time Sports HD بيراميدز - حرس الحدود 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD

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