كالعادة، جدول مباريات كرة القدم مزدحم للغاية في موسم 2021-22، وأحد أكثر المتضررين من هذا الازدحام هو الهلال، باعتبار أن زعيم الدوري السعودي يلعب في أكثر من منافسة محلية وقارية، ويضطر في كثير من الأحيان إلى خوض مباراة كل 72 ساعة.

في الفترة الأخيرة، اضطرت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتأجيل بعض المباريات للهلال لأسباب مختلفة، وحتى الآن لم يتم الإعلان أو الكشف عن الموعد الجديد لها.

يحتل الهلال على صعيد الدوري السعودي المركز الرابع برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة، الاتحاد، لكن الواقع أن الموج الأزرق خاض مباراتين أقل من نمور جدة حتى الآن.

الآن نستعرض سويًا ما هي المباريات المؤجلة للهلال في الدوري السعودي، وما أسباب هذا التأجيل؟

ما هي المباريات المؤجلة للهلال في الدوري السعودي؟

أولى المباريات المؤجلة للهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي مباراة الفيحاء، التي كان يفترض أن تقام في الجولة الرابعة ثم تم تأجيلها إلى أواخر سبتمبر الماضي، ليتم بعد ذلك تأجيلها مرة أخرى لأجل غير مسمى.

أما ثاني المباريات المؤجلة فهي ديربي مدينة الرياض وأحد أهم مباريات الدوري، أمام النصر، والتي كان يفترض أن تُلعب مع مطلع شهر أكتوبر.

آخر المواجهات المؤجلة هي مباراة الاتحاد، والتي كان يفترض أن تقام يوم 21 نوفمبر 2021.

ما هي أسباب تأجيل مباريات الهلال في الدوري السعودي؟

سبب تأجيل مباراة الهلال والفيحاء هو معسكر منتخب السعودية الدولي في شهر أغسطس، حيث أراد هيرفي رينارد أن يبدأه مبكرًا للاستعداد بصورة مثالية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

أما التأجيل الثاني لمباراة الفيحاء بعد تأجيلها الأول، فأتى بسبب مشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا وتعارض الموعد الجديد مع موعد مباراته أمام استقلال طهران في دور الـ16.

كما أن المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا كانت سببًا أيضًا في تأجيل مباراة النصر بالجولة الثامنة.

أخيرًا، مواجهة الهلال والاتحاد تتعارض بشدة مع المعترك الأكبر للزعيم هذا الموسم، عندما يلعب في نهائي دوري أبطال آسيا مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعد الموعد المحدد بـ48 ساعة فقط.

ما هو موعد المباريات المؤجلة للهلال؟

حتى الآن، لم تستقر رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على موعد لعب المبارايات المؤجلة للهلال.

هناك اقتراح بأن يتم لعب المباريات خلال فترة توقف الدوري في شهر ديسمبر أثناء كأس العرب، ولكن ذلك سينطوي على غياب أكثر من 13 لاعبًا دوليًا عن الهلال.

الاقتراح الحالي هو ضغط إضافي للمباريات، بحيث تُلعب هذه المؤجلات في شهر يناير المكدس بالفعل للهلال.

بمجرد الإعلان عن الموعد الرسمي للمباريات، سيتم إضافته في هذا التقرير.