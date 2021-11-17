ساعات قليلة وتنطلق مباراة مرتقبة إلى أقصى حد، إنه نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيجمع بين بطل الدوري السعودي، الهلال، مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

مسيرة الهلال كانت صعبة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم ولكنها حافلة بالنجاحات، ولعل اللقطة الأبرز على الإطلاق كانت إخراج المنافس الأزلي، النصر، من نصف النهائي في قلب مرسول بارك بالتغلب عليه بهدفين لهدف.

مهمة كتيبة المدرب ليوناردو جارديم في النهائي لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، ففريق بوهانج مدجج باللاعبين المميزين وصاحب تاريخ طويل حتى وإن كان مجهولًا إلى حد ما بالنسبة للجماهير العربية.

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في هذا التقرير من جول نلقي نظرة على كل ما يخص بوهانج، تاريخه وحاضره ومن هم أبرز لاعبيه؟

من هو بوهانج الكوري منافس الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا؟

تأسس نادي بوهانج ستيلرز عام 1973 على يد شركة للحديد والصلب وتحت مسمى "بوسكو" ثم تحول إلى نادٍ احترافي عام 1984 وتحول إلى اسم بوسكو دولفينز، وفي عام 1985 تحول اسمه مرة أخرى ليصبح بوسكو أتومز.

عام 1996 شهد تعديلًا جديدًا على اسم النادي ليصبح بوهانج أتومز على اسم المدينة التي ينشط بها، بوهانج، ثم أتى التغيير الأخير عام 1997 ليصبح باسمه الباقي حتى الآن، بوهانج ستيلرز.

يُعد نادي بوهانج هو أول نادٍ في كوريا الجنوبية امتلك ملعبه الخاص، حيث أنشأه عام 1990 بمدينة بوهانج، فيما حقق لقب الدوري الكوري للمرة الأولى قبلها عام 1986.

يُصنف بوهانج من ضمن فرق القمة في كوريا الجنوبية حاليًا ومن أهمهم على المستوى التاريخي، حتى وإن كانت بدايات الألفية الجديدة قد شهدت بعض المعاناة الفنية والمادية التي أدت إلى منافسة الفريق على الهبوط والبقاء وسط الكبار.

يشارك بوهانج في دوري أبطال آسيا هذا الموسم باعتباره صاحب المركز الثالث في الدوري الكوري بالموسم الماضي، والذي حققه جيونبوك موتورز وأتى أولسان هيونداي خلفه.

على الصعيد المحلي، حقق بوهانج لقب الدوري الكوري في 5 مناسبات، أولها كان عام 1986 بعد عامين فقط من الإطلاق الاحترافي، مرورًا بـ 1988 و1992 و2007، بينما كان اللقب الأخير له عام 2013.

أما كأس رابطة الدوري الكوري فحققه بوهانج أربع مرات آخرها عام 2013، مع تحقيق لقب كأس كوريا الجنوبية في مناسبتين آخرهم 1999.

ما هو تاريخ بوهانج في دوري أبطال آسيا؟

تاريخ جيد جدًا بالنسبة لبوهانج في دوري أبطال آسيا، حيث سبق له وأن توِّج بالأميرة القارية في ثلاث مناسبات سابقة.

أولى الألقاب التي حققها بوهانج آسيويًا كانت في موسم 1996-1997 على حساب مواطنه شيانون شوما بالفوز عليه بالنهائي القاري الوحيد الذي شهد مشاركة فريقين من نفس الدولة، وانتهى في الأوقات الإضافية لصالح منافس الهلال بهدفين لهدف.

وحافظ بوهانج بعد ذلك على درع دوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، وهذه المرة بالتغلب في النهائي على داليان واندا الصيني بركلات الجزاء بعد انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف.

يُشار هنا إلى أن بوهانج التقى مع الهلال في نصف النهائي من هذه النسخة وتغلب عليه بهدف نيظف.

أما اللقب الأخير فأتى عام 2009، وكان على حساب منافس سعودي وهو الاتحاد، بعد التغلب عليه في النهائي بهدفين لهدف.

من هم أبرز لاعبي بوهانج الحاليين؟

يعتبر سانج هيوب ليم هو أبرز لاعبي بوهانج حاليًا، فاللاعب الكوري الجنوبي الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر هو الأكثر صناعة للخطورة وكذلك التهديف، وسجل هذا الموسم 10 أهداف حتى الآن.

كما يصنف مين كيو سونج كأحد أكثر اللاعبين خطورة أيضًا وهو جناح آخر سجل 7 أهداف، فيما يحمي الدفاعات الاسترالي أليكس جرانت.

هجوميًا يوجد الأوكراني بوريس تاشي وكذلك الجناح الأيمن المهاري مانويل بالاسيوس، وإن كانت مشاركتهما أمام الهلال محل شكوك بسبب الإصابة.

كيف وصل بوهانج إلى نهائي دوري أبطال آسيا؟

احتل بوهانج المركز الثاني في مجموعته التي ضمت ناجويا جرامبوس الياباني وجوهور الماليزي وراتشابوري التايلاندي.

في دور الـ16، عبر بوهانج بوابة جامبا أوساكا بهدف نظيف، ثم التقى في ربع النهائي مع من قابله في المجموعات، ناجويا جرامبوس، لكنه أقصاه بثلاثية نظيفة.

في نصف النهائي التقى بوهانج مع مواطنه أولسان هيونداي، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وانتصر منافس الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليصل إلى النهائي ويضرب موعدًا مع الزعيم السعودي.