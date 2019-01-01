تعرف على مباريات السعودية لشهر نوفمبر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على مواعيد مباريات منتخب السعودية في التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر

يسعى المنتخب السعودي لتصحيح المسار تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي يتمنى تكرار نجاحاته الأفريقية في قارة آسيا مع إحدى أقوى منتخباتها على الإطلاق، والذي اعتاد دوماً على المنافسة على كافة البطولات والتواجد في كأس العالم بصفة شبه مستمرة.

يسعى رينارد لتأسيس فريق قوي للغاية يمحي خيبة الظهور السيئ في كأس العالم الأخير بروسيا، وسيعتمد مدرب المنتخب المغربي السابق في الفترة المقبلة على منح كافة الفرص لكل اللاعبين وخاصةً الشباب من أجل رفع مستوى التوقعات.

بدأ رينارد مهامه مع الأخضر بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتقابل مع اليمن في شهر سبتمبر الماضي في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ومازال الوقت مبكراً حتى يطبق فلسفته الهجومية المعروفة عنه ويحصد النتائج المرجوة، قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على مباراتي السعودية القادمتين في شهر في نوفمبر 2019، كما سنلقي نظرة على القائمة المستدعاة.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في أكتوبر 2019

من المنتظر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين في التوقف الدولي الثالث لهذا الموسم، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقامة بقطر، حيث يبحث الأخضر عن محاولة تصحيح المسار تحت قيادة المدرب الجديد رينارد.

ستكون المباراة الأولى للأخضر في هذا التوقف أمام منتخب أوزباكستان في الجولة الرابعة للمرحلة الثانية من التصفيات، قبل أن يتقابل المنتخب السعودي مع نظيره منتخب باراجوي في إطار ودي يوم 19 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات السعودية في نوفمبر:

المباراة الموعد الملعب أوزباكستان - السعودية الخميس 14 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية استاد باختاكور المركزي السعودية - باراجواي الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

21 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية استاد جامعة الملك سعود

نتائج مباريات السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

خاض المنتخب السعودي 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكان الأخضر تعادل في أولى مبارياته بهدف لمثله أمام اليمن قبل أن يتغلب على سنغافورة ثلاثة أهداف نظيفة ويتعادل سلبياً مع فلسطين، إذ يقع في المركز الثاني بفارق نقطة عن منافسه الأوزبكي.

نتائج قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

المباراة الموعد النتيجة الملعب اليمن - السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 2-2 استاد البحرين الوطني السعودية - سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019 3-0 استاد الملك عبدالله الدولي فلسطين - السعودية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 0-0 استاد فيصل الحسيني الدولي

ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برفقة كل من سنغافورة، اليمن، فلسطين وأوزبكستانن ويتواجد الأخضر الثاني برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب أوزباكستان الصدارة برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أوزباكستان 3 2 0 1 8 3 +5 6 2 السعودية 3 1 2 0 5 2 +3 5 3 فلسطين 3 1 1 1 3 2 +1 4 4 سنغافورة 4 1 1 2 5 9 -4 4 5 اليمن 3 0 2 1 4 9 -5 2

قائمة المنتخب السعودي المستدعاة لمباريات نوفمبر 2019: