جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 24، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 24 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

جولة جديدة من جولات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي الجولة 24 تنطلق يوم الأحد 9 أغسطس وتحتوي على عدد من المباريات المثيرة في مختلف الصراعات سواءً على القمة أو القاع.

الجولة الماضية والأولى بعد توقف فيروس كورونا الطويل، شهدت فوزًا للهلال على النصر رفع الفارق بين المتصدر والوصيف إلى 9 نقاط، بينما دخل الاتحاد بصورة قوية في صراع الهبوط، ما من شأنه أن يُزيد من حدة المباريات المقبلة على كافة الأطراف.

الجولة 24 ستبدأ بمباراة الاتفاق والفيحاء وبعدها مباراة ضمك والفيصلي ومباراة أخرى قوية بين الوحدة والرائد، على أن يكون ختام مباريات الأحد بقمة قوية وهي ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة.

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يوم الإثنين لن يخلو من الإثارة هو الآخر، حيث يلتقي الشباب المنتشي بمدربه البرتغالي الجديد مع التعاون، بينما سيتعين على النصر أن يعوّض هزيمته الساحقة من الهلال أمام أبها الذي انتصر لتوه على الاتحاد في الجولة الماضية.

وفي نفس اليوم سيلتقي الحزم مع العدالة ويكون ختام الجولة بمباراة سهلة نسبيًا للمتصدر وبطل آسيا، الهلال، عندما يستضيف الفتح في ملعب جامعة الملك سعود.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 24:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الفيحاء الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية الأمير فيصل بن فهد ضمك - الفيصلي الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الوحدة - الرائد الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:30 السعودية، 18:30 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الاتحاد - الأهلي الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة الشباب - التعاون الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الشباب أبها - النصر الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 السعودية الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الحزم - العدالة الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:20 السعودية، 18:20 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الحزم الهلال - الفتح الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية جامعة الملك سعود

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

أبرز الغائبين عن الجولة 23 في الدوري السعودي:

للإصابة للإيقاف ويلفريد بوني - الاتحاد لا يوجد سعد بقير - أبها لا يوجد مهدي تاهرات - أبها لا يوجد مهند عسيري - الأهلي لا يوجد حسين المقهوي - الأهلي لا يوجد جوزيف دي سوزا - الأهلي لا يوجد

ترتيب الدوري السعودي