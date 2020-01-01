جدول مباريات الدوري الإيطالي الجولة 32، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

يعتبر الدوري الإيطالي من أهم دوريات كره القدم في العالم وأكثرها جماهيرية، حيث يضم مجموعة من أشهر أندية ولاعبي العالم.

بعد العودة القوية لمنافسات الكالتشيو يترقب عشاق الأندية الإيطالية المختلفة مباريات فرقهم المفضلة، ومازالت المنافسة على البطولة قائمة حتى الآن ولم تحسم بعد.

تبدأ الجوله 32 من الدوري الايطالي يوم السبت 11 يوليو 2020، وتشهد مجموعة من المباريات القوية، والبداية ستكون بمواجهة الوصيف لاتسيو ضد ساسوولو صاحب المركز الثامن الذي يسعى للوصول للمركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي، كما سيواجه روما الخامس بريشيا القريب من الهبوط.

المزيد من الفرق

قمة الجولة ستجمع بين يوفنتوس صاحب المركز الأول والمرشح الأول للفوز باللقب، وأتالانتا الذي حصل على المركز الثالث الأسبوع الماضي وأصبح قريب من المركز الثاني بل ودخل دائرة المنافسة على الفوز بالسيري آ.

سيواجه جنوى الذي يسعى للخروج من منطقة الخطر، سبال القريب جدًا من الهبوط، كما سيقابل كالياري المتواجد في المنطقة الدافئة ليتشي القريب جدًا من منطقة الهبوط، وسيقابل فيورنتينا هيلاس فيرونا وبارما بولونيا وأودينيزي سامبدوريا.

فاز ميلان على لاتسيو ويوفنتوس في الجولتين السابقتين، وسيكون على موعد مع مباراة صعبة في هذه الجولة ضد نابولي منافسه المباشر على المركز السادس، أما ختام الجولة فسيكون بمباراة قوية أخرى ستجمع بين إنتر وتورينو.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

يتوقع الجميع أن تكون هذه الجولة من الجولات الحاسمة في بطولة الدوري الإيطالي ، لذلك يسعى يوفنتوس للفوز والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين غريمه لاتسيو الذي يأتي خلفه، خاصةً وأن خسارته من الروسونيري الجولة الماضية لم تأثر عليه، حيث خسر النسور من ليتشي.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب لاتسيو - ساسوولو السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 4 أوليمبيكو بريشيا - روما السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 ماريو ريجامونتي يوفنتوس - أتالانتا السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد أليانز جنوى - سبال الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 4 لويجي فيراريس كالياري - ليتشي الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 ساردينيا أرينا فيورنتينا - هيلاس فيرونا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 أرتيمو فرانكي بارما - بولونيا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 9 إينيو تارديني أودينيزي - سامبدوريا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 8 داتشيا أرينا نابولي - ميلان الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 سان باولو الإنتر - تورينو الإثنين 13 يوليو 2020،

22 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 جوزيبي مياتزا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 32 من الدوري الإيطالي 2020.

أبرز الغائبين عن الجولة 32 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف فيرناندو يورينتي - نابولي باتريس - لاتسيو ليو دوارتي - ميلان بريان كريستانتي - روما ميريح ديميريل - يوفنتوس هنريك مخيتاريان - روما سامي خضيرة - يوفنتوس بوبي دنكان - فيورنتينا روميلو لوكاكو - إنتر ستيفانو دينسويل - بولونيا ماتيا دي شيليو - يوفنتوس سيموني زازا - تورينو ستيفانو سينسي - إنتر لا يوجد نيكولو باريلا - إنتر لا يوجد سيناد لوليتش - لاتسيو لا يوجد آدم ماروشيتش - لاتسيو لا يوجد خواكين كوريا - لاتسيو لا يوجد راؤول مورو - لاتسيو لا يوجد ماتيو موساكيو - ميلان لا يوجد سامو كاستييخو - ميلان لا يوجد فيكتور موسيس - إنتر لا يوجد جوني - لاتسيو لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: