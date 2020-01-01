تركي آل الشيخ يعلن تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

آل الشيخ يغلق ملف خلافاته مع النادي الأهلي.

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تنازله عن الدعاوي القضائية التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضي.

تركي آل الشيخ نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا قال فيه: " وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتابع: "عند سيرة الموت والأحزان والآخرة، وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى".

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الوزير السعودي أردف: " أطلب من الجميع إغلاق هذه المواضيع تماما وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر، وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة".

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واختتم آل الشيخ حديثه قائلًا: " هذا الباب أغلق بالضبّة والمفتاح، وختاماً أذكر الأيه الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين".

جاء ذلك ليغلق تركي آل الشيخ صفحة خلافاته مع النادي الأهلي، بتنازله عن كل حقوقه والقضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء.