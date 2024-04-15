مباراة على مستوى رئاسي.. برشلونة يدعو ضيفًا خاصًا لمباراة باريس سان جيرمان

ضيف رفيع المستوى في مباراة برشلونة وباريس...

يستعد ملعب مونتجويك، لاستضافة مباراة قوية تجمع بين برشلونة، وباريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المنتظر أن يمتلئ ملعب المباراة، بحضور كبار الشخصيات الهامة، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رئيس فرنسا الأسبق، نيكولا ساركوزي قد يكون ضمن الحضور، بعدما أرسلت إدارة برشلونة دعوة له لحضور اللقاء.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن ساركوزي يعد من كبار مشجعي باريس سان جيرمان، وتواجد في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي، وكذلك تواجد في مباراة الفريقين الشهيرة والتي انتهت بستة اهداف لهدف في عام 2017.

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وأفادت الصحيفة إلى ان ساركوزي، يرتبط بعلاقة قوية مع جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وبالفعل اجتمع الثنائي في لقاء ودي داخل ملعب حديقة الأمراء أثناء مباراة الأربعاء الماضي.

وأكدت موندو في تقريرها، حضور بير أراجونيس، المدير العام لنادي باريس سان جيرمان، اللقاء مع لابورتا، بينما لم يتم تأكيد حضور ساركوزي بمفرده، أم مع شريكته الممثلة كارلا بروني.