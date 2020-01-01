مبادرة جديدة لمكافحة كورونا من ثنائي بايرن ميونخ

في دعوة جديدة لطرد الفيروس والقضاء عليه

استمراراً للمبادرات الرائعة حول العالم لتحدي فيروس كورونا، قرر ثنائي بايرن ميونخ ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش لطرح مبادرة جديدة للمساعدة لتخطي هذه الأزمة.

فيروس كورونا انتشر بشكل سريع بمعظم دول العالم، حيث تسبب في عدد إصابات ووفيات، وصل لبعض اللاعبين والمدربين بكرة القدم، وأدى كذلك لتعطل النشاط الرياضي.

جوريتسكا أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن القيام بمبادرة جديدة عنوانها "نحن نطرد كورونا"، وذلك لمساعدة المؤسسات والجمعيات الخيرية لمكافحة الفيروس.

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ويأتي ذلك بهدف تقديم المساعدة الفورية والطبية للجهات المختصة في علاج المصابين خلال المرحلة القادمة للحد من انتشار كورونا.

وبدأت المبادرة بدفع كيميتش وجوريتسكا مبلغ مليون يورو لهذه المؤسسة الخيرية، وتدشين موقع بعنوان "www.WeKickCorona.com" كبداية لجمع التبرعات.

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وقال كل منهما على الموقع الالكتروني:"لسنا مجرد لاعبين كرة قدم فقط لبايرن ميونخ أو المنتخب الألماني، ولكننا أيضاً جزء من مجتمعنا الذي يتطلب منا لتحمل المسؤولية.

وينضم بذلك الثنائي للعديد من النجوم على مستوى العالم، مثل محمد صلاح وساديو ماني وغيرهم، ممن تضامنوا بمساعدات مالية للقضاء على الفيروس المنتشر بسرعة كبيرة الأسابيع الماضية.