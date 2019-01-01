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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مبابي ينضم للمتبرعين للبحث عن سالا

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نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يساهم في البحث عن سالا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

​انضم نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى المتبرعين للمساهمة في البحث عن اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، الذي اختفت طائرته أثناء انتقاله من مدينة نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وفقًا لما ورد في صحيفة ليكيب الفرنسية فأن مبابي ساهم بمبلغ يقدر بـ 30 ألف يورو، بعد أن أعلن مواطنه الفرنسي وزميله بالفريق أدريان رابيو مساهمته بـ 25 ألف يورو.

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الصحيفة الفرنسية ذكرت أيضًا أن مجموع التبرعات وصل إلى 300 ألف يورو، بعد مساهمة 3700 شخص.

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ولا يزال اللاعب الأرجنتيني في عداد المفقودين، وذلك منذ اختفاء طائرته يوم الاثنين الماضي.

وكانت نجوم الأرجنتين على رأسها ميسي وأجويرو وهيجواين، قد طالبوا بمواصلة البحث عن اللاعب، على أمل وجوده على قيد الحياة، رغم استحالة الأمر من وجهة نظر قائد عملية البحث، بعد 80 ساعة من عمليات التمشيط.
 

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