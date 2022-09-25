"مبابي يملك 8 نيمار في كل حذاء والبرازيلي مرتزق في باريس"

عكس الإحصائيات، مبابي أفضل من نيمار

يرى جيل فيرديز الصحفي الفرنسي، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يمتلك الأفضلية عن زميله نيمار دا سيلفا.

نيمار يتفوق من حيث الأرقام على مبابي، حيث سجل نيمار ثمانية أهداف، وصنع سبع آخرين، بينما كيليان سجل سبع أهداف وصنع هدف وحيد.

ويعيش الثنائي فترة من توتر العلاقة فيما بينهما، خاصة بسبب رغبة كلا اللاعبان في أن يكون المسدد الأول لركلات الجزاء.

الفارق بين نيمار ومبابي هذا الموسم بسبب كأس العالم!

وقال الصحفي الفرنسي المعروف ل"RTLSport": ""مبابي يملك 8 نيمار في كل حذاء، والبرازيلي لاعب مرتزق أراد الرحيل عن باريس سان جيرمان، والآن يخوض بعض المباريات بشكل جيد، لان كأس العالم يثير اهتمامه".

ماذا قدم مبابي ونيمار هذا الموسم؟

خاض كيليان مبابي سبع مباريات مع باريس سان جيرمان حتى الآن وسجل سبع أهداف وصنع هدف وحيد، بينما نيمار دا سيلفا خاض ثماني مباريات مسجلًا ثمانية أهداف ونصع سبع أهداف آخرين.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا يتصدر نادي العاصمة الفرنسية ترتيب مجموعته بست نقاط.