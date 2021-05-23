مبابي يلمح إلى قرب الرحيل، والخليفي يرد: باقٍ بنسبة 100%

هل اقترب الحلم المدريدي؟

خرج نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بتصريحات مبهمة بعض الشيء ألمح خلالها إلى أنه يعيش أيامه الأخيرة في نادي العاصمة الفرنسية.

وأتت تصريحات الدولي الفرنسي قبل مباراة بريست الأخيرة في الدوري الفرنسي، والتي فازت بها كتيبة بوتشيتينو ولكنها خسرت البطولة لصالح ليل.

ولطالما ارتبط اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد تحديدًا في الصيف المقبل، لا سيما وأن عقده ينتهي في صيف 2022 ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

مبابي أجاب عن الأسئلة الكثيرة التي طرحت حول مستقبله في تصريحات صحفية وقال "الجميع يعرف ما يجعلني ألعب في هذا النادي، لقد كنت ممتنًا دائمًا للرئيس ولجميع المدربين".

كما أضاف "ما أريده هو الفوز، أريد أن أشعر أنني في مكان يمكنني أن أفعل فيه ذلك، يجب أن يتواجد مشروع رياضي قوي من حولي، أعيش من أجل كرة القدم، لذلك المشروع الرياضي هام للغاية".

وواصل "أريد أن أشعر أن الفريق الذي ألعب به يستطيع تحقيق ألقاب (دوري أبطال أوروبا)".

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وتابع مبابي بنبرة مثيرة للجدل قائلًا "سأتحدث إلى النادي وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، على أي حال أنا سعيد للأربع سنوات الاستثنائية التي قضيتها هنا، أنا واضح جدًا مع النادي".

وأتم "النادي يعرف جيدًا العلاقة التي تربطني بالنادي وكذلك بالبلدة، الأشياء ستحدث كما ينبغي أن يفعلوا بطريقة أو بأخرى".

أما رئيس باريس، ناصر الخليفي، فقد رد على تصريحات مبابي وقال "بالنسبة لي، كيليان لاعب في باريس وسيبقى كذلك، أنا لست قلقًا".

وأردف "لا تقلقوا، دعونا نقوم بعملنا، مبابي باريسي، إنه فرسي وباريسي ولديه عقد هنا، إنه يريد أن يبقى بنسبة 100%".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان مع فشله في تحقيق الدوري الفرنسي، خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليكتفي بالتتويج بلقب الكأس والسوبر فقط في هذا الموسم.