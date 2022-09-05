مبابي يعلق على "سحر" بوجبا وعلاقته بنيمار: لا دخل لي!

كيليان مبابي يرد أخيرًا على الأسئلة العالقة حول بوجبا ونيمار وأشرف حكيمي.

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن نظيره المغربي أشرف حكيمي عليه الاستمرار في العمل وتقديم أفضل ما لديه وعدم النظر للانتقادات التي يتلقاها.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وتطرق فيه للحديث عن وضع ترتيب ركلات الجزاء في الفريق وعلاقته بنيمار وموقفه من اتهامات السحر التي تلحق ببول بوجبا.

وقال مبابي: "على حكيمي أن يستمر في تقديم مستوياته، في العام الماضي بدأ بشكل جيد لكنه عانى بعض الشيء، لكن بعد ذلك عاد برغبة من أجل إظهار مواهبه".

وأضاف عن بوجبا: "أفضل أن أثق في زميلي في المنتخب، كل شيء يتمحور حول كلام شقيقه ضد كلامه هو شخصيًا، لقد تحدثت معه، ولا علاقة لي بكل ذلك".

وأردف عن ركلات الترجيح: "لا مشكلة مع نيمار، لو كان عليه التسديد سيسدد، ولو كان علي التسديد سأسدد، كونك رقم واحد لا يعني أنك ستسدد كل الركلات، عليك أن تعرف كيفية المشاركة".

"علاقتي بنيمار حظت بأوقات أفضل وأخرى أكثر سخونة، هذه هي طبيعة العلاقات، لكن في النهاية هناك الكثير من الاحترام له، ولأهميته للفريق".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا في العام الماضي أمام ريال مدريد من دور الـ 16 بعد أن كانوا على وشك المرور لربع النهائي.