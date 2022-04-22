مبابي يطلب وريال مدريد يرفض ..تطور صادم بمستقبل نجم باريس!

تستمر التكهنات حول مصير المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وطلباته المالية من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان أو الانتقال لريال مدريد.

وينتهي عقد نجم باريس في حديقة الأمراء بنهاية شهر يونيو المقبل، دون التوصل لأي اتفاق حول التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

ويظل ريال مدريد هو النادي صاحب الحظوظ الأوفر في التعاقد مع اللاعب في حالة استقراره على الرحيل عن باريس.

ومع ذلك كشف الصحفي الإسباني جيليم بلاجيه، عن مفاجاة خلال حديثه مع برنامج "El Partidazo de COPE" عن ملف مبابي.

وقال إن مبابي وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن بشرط الحصول على 100 مليون يورو أخرى أكثر مما وافق عليه في الاتفاق الأول بين الطرفين.

Kylian Mbappe has nine goals and five assists in his last five games between club and country 🤯 pic.twitter.com/jL0J6gnb32 — GOAL (@goal) April 21, 2022

وهو الأمر الذي رفضه النادي الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز، حيث كان يرحب بالصفقة وفقًا للاتفاق الرئيسي دون إضافة أي أموال جديدة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الأمر في ارتفاع احتمالات بقاء مبابي مع باريس، إذا لم يراجع ريال موقفه أو يتدخل طرف ثالث لخطف الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة سجل 33 هدفًا وصنع 22 في 41 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات هذا الموسم.

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