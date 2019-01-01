مبابي يتفوق على نيمار جماهيريًا بالدوري الفرنسي

استطلاع رأي من قبل رابطة الأندية الفرنسية المحترفة يكشف عن تفوق كيليان مبابي كاللاعب الأكثر جماهيرية على حساب زميله نيمار دا سيلفا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

احتل النجم الفرنسي كيليان مبابي صدارة ترتيب استطلاع رأي نظمته رابطة الأندية الفرنسية المحترفة حول اللاعبون الأكثر جماهيرية في الدوري.

جاء هذا بنسبة 67% من إجمالي أصوات المشاركين في الاستطلاع، ليحتل مبابي المركز الأول متفوقًا على نجوم كبار مثل نيمار وكافاني ونبيل فقير وفولران ثاوفين.

ويحتل مبابي في الوقت الحالي أيضًا المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حيث سجل 26 هدفًا وأصبح على مقربة من أن يكون الهداف التاريخي في موسم واحد للبطولة.

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وكان البرازيلي نيمار قد تغيب عن المشاركات مع باريس سان جيرمان منذ أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل، لكنه حل ثانيًا في الاستطلاع.

وجاء ترتيب جيانلويجي بوفون نجم يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي في المركز السادس بالاستطلاع وخلفه نيكولاس بيبي نجم ليل وديميتري باييه نجم مارسيليا.

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جدير بالذكر أن نيمار ومبابي كانا قد انضما سويًا لباريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمين من كل من برشلونة وموناكو بالترتيب كأغلى صفقتين في العالم.