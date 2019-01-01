هل يُصبح مبابي الأعلى أجرًا في ريال مدريد؟

الريال بحاجة لتضحية مالية كبيرة لضم المهاجم الواعد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرًا صباح اليوم حول أعلى الرياضيين الفرنسيين أجرًا في العالم حاليًا، وقد تصدر أنتوني جريزمان القائمة وحل كيليان مبابي ثانيًا.

وأوضحت الصحيفة أن مهاجم باريس سان جيرمان يتقاضى سنويًا 24.7 مليون يورو من ناديه الفرنسي وشركة نايكي الأمريكية بجانب شركة الساعات السويسرية هوبلو.

وفيما يخص راتبه من باريس سان جيرمان، أوضحت ليكيب أن مبابي تقاضى 10.8 مليون يورو عن موسمه الأول في ملعب حديقة الأمراء، زادت في الموسم الثاني وهو الجاري إلى 12 مليون يورو.

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ومع وجود شرط في عقده بزيادة راتبه 1.2 مليون يورو سنويًا، سيحصل في الموسم القادم 2019-2020 على 13 مليون يورو خالية من الضرائب.

من جانبها، أفادت صحيفة آس الإسبانية أن هذه البيانات والمعلومات تُوضح أن المهاجم صاحب الـ20 عامًا لن يُوافق على ارتداء قميص ريال مدريد الصيف القادم سوى بحصوله على راتب سنوي لا يقل عن 15 مليون يورو، أي أن يُصبح الأعلى أجرًا في العاصمة الإسبانية.

ويتصدر جاريث بيل حاليًا قائمة لاعبي الريال من حيث الراتب السنوي بقيمة 14 مليون يورو، يليه سيرخيو راموس بحصوله على 11 مليون يورو سنويًا، ثم الثنائي كريم بن زيما ولوكا مودرتش بـ10 ملايين يورو سنويًا.