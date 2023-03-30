مبابي يتربع براتب خيالي ومنافسة ماني وصلاح تستمر.. قائمة رواتب اللاعبين الشهرية في أوروبا

أكثر اللاعبين حصولًا على الرواتب.. تنافس ماني وصلاح يتواصل وإيطاليا تتوارى

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية قائمة برواتب لاعبي كرة القدم والتي هيمن على مراكزها الأولى لاعبو باريس سان جيرمان. فيما احتل إيدين هازارد مركزًا ربما سيُغضب جماهير ريال مدريد. نجما إفريقيا والزميلان السابقان صلاح وماني تواصلت منافستهما في تلك القائمة.

تربع الفرنسي كيليان مبابي على عرش القائمة بعد تجديده عقده مع باريس سان جيرمان السنة الماضية ليصبح أكثر اللاعبين حصولًا على راتب من فريقه بتلقيه 6 ملايين يوروشهريًا قبل خصم الضرائب التي تجعل قيمة راتبه الذي يتقاضاه 4.62 مليون يورو شهريًا.

وحل البرازيلي نيمار دا سيلفا زميل مبابي في المركز الثاني براتب شهري يبلغ 3.675 مليون يورو بالضرائب وخلفه حل ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم براتب شهري يصل إلى 3.375 مليون يورو.

هيمن لاعبو باريس على قائمة أعلى الرواتب في الدوري الفرنسي باحتلالهم المراكز العشر الأولى، بمتوسط رواتب شهرية بالضرائب يبلغ 1.016765 يورو.

واصلت الصحيفة الفرنسية نشر قوائم الرواتب تباعًا ويظهر منها في الدوري الإسباني احتلال البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد صدارة اللاعبين من حيث الرواتب براتب شهري يبلغ 2.250.000 يورو. وهو ما يجعله اللاعب رقم 4 بالقائمة الكبيرة.

السنغالي ساديو ماني المنضم حديثًا لبايرن ميونخ من ليفربول تفوق على لاعبي البوندسليجا براتب يصل إلى مليوني يورو شهريًا.

ويتربع نجم المنتخب البلجيكي، كيفين دي بروينه على عرش لاعبي الدوري الإنجليزي في سلم الرواتب براتب شهري يبلغ 1.950.000 يورو.

احتل قائد منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الرابع بين لاعبي الدوري الإنجليزي الأكثر حصولًا على الرواتب براتب أسبوعي 373.750 جنيه إسترليني أي 1.495.000 مليون جنيه إسترليني "1.7049472 يورو" شهريًا بعد تجديد عقده الموسم الماضي مع ليفربول.

ربما تمنحنا الرواتب في إيطاليا نظرة على التفاوت بينها وبين باقي أوروبا –مع عدم إغفال تباين الضرائب من دولة لدولة- فدوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس هو أكثر لاعب يتقاضى راتبًا هناك بقيمة شهرية تبلغ 1.070.000 يورو. وهو أقل بـ 23 ألف يورو من المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وسادس لاعب تقاضيًا للرواتب في الدوري الفرنسي.