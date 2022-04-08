"مبابي وهالاند وفلاهوفيتش لا يتمتعون بالمهارات ولكن أقوياء بدنياً"

تحدث بابلو لونجوريا؛ رئيس نادي مارسيليا، عن الثلاثي؛ الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينج هالاند، والصربي دوسان فلاهوفيتش، وعن الإمكانيات التي يمتلكوها.

ماذا قال رئيس مارسيليا عن مبابي ومستقبله؟

لونجوريا بدأ حديثه عن مواطنه مبابي، حيث قال: "يصنع الفارق بفضل سرعاته ومهاراته، وهو الأمر الذي يعد أساسيًا الآن في كرة القدم الحديثة".

رئيس مارسيليا تابع خلال تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "أرفض الجدل الدائر حاليًا حول مستقبل مبابي سواء بالبقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، أو الانتقال لفريق آخر".

وأضاف: "هذه قرارات فردية لكل شخص، وأي قرار سيتخذه اللاعب يجب علينا أن نحترمه، لأنه يتخذ قرارات منطقية".

لونجوريا يتحدث عن هالاند وفلاهوفيتش ومبابي

بابلو تابع: "مبابي وهالاند وفلاهوفيتش، يمثلون الآن أبرز لاعبي الجيل الجديد في كرة القدم، ولديهم طموح لاعتلاء عرش كرة القدم".

وواصل: "رغم ما تمتلكه هذه المجموعة من اللاعبين من مهارة أقل من الجيل السابق، ولكنهم أكثر حداثة وقوة بدنية منهم، وهو الأمر الذي يميزهم حاليًا".

واختتم رئيس مارسيليا تصريحاته قائلًا: "القهدرات البدنية التي يتمتع بها هؤلاء اللاعبين، ستصنع الفارق خلال المرحلة القادمة من كرة القدم، لأن اللياقة البدنية وامتلاك السرعات، هي الخصائص الأكثر تكيفًا مع كرة القدم الحديثة".

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