أخبار ريال مدريد: بكاء مبابي.. ونجم لايبزيج يعرض نفسه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021:

كيليان مبابي، وفي مقابلته الجريئة مع محطة "RMC" الفرنسية، أكد أنه بكى عند فشل محاولة ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

مبابي خلال المقابلة هاجم ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تأكيده على أن الفريق الوحيد الذي سيرحل إليه هو ريال مدريد.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع عينه على مدافع جديد وهذه المرة من الدوري الإيطالي.

الصحيفة الإسبانية أن ريال يستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر الإيطالي بعد إعجاب كارلو أنشيلوتي بقدراته.

ريال مدريد تلقى عرضًا من بيني زاهافي وكيل أعمال دافيد ألابا نجم النادي الملكي، لكن هذه المرة للتوقيع مع أحد موكليه.

زاهافي يتولى الإشراف على أعمال كريستوفر نكونكو نجم وسط لايبزيج الألماني، وصحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد تلقى عرضًا من زاهافي لتسهيل المفاوضات مع لايبزيج بشأن اللاعب.

الحرب بين خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يبدو أنها لن تتوقف في القريب العاجل.

تيباس قال في تصريحات لشبكة "Cope" الإسبانية: "لا يريد فلورنتينو أن ينمو الدوري الإسباني، لأنه إذا حدث ذلك فإن مشروع السوبر ليج سينهار".

وأضاف: "بيريز مخطئ تمامًا بشأن ما يجب أن يكون عليه الدوري الإسباني".

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