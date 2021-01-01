"مبابي وريث ميسي ورونالدو ويمتلك سمة العظماء"

إشادة ضخمة..

لا تتوقف الإشادات لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وهذه المرة تأتي له من أحد أهم أساطير كرة القدم الفرنسية، ديفيد تريزيجيه.

وكان مبابي قد أحرز هدفين في فوز فريقه على بايرن ميونخ يوم الأربعاء بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز آرينا، ليلفت الأنظار مجددًا له.

هذا ما دعا تريزيجيه للثناء بمبابي إلى درجة اعتباره يمثل "وريثًا" للثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في عالم كرة القدم.

تريزيجيه في حديث صحفي قال عن مبابي "أعرف سرعته ومهارته وقدراته البدنية والفنية المذهلة، لكن أعترف أنه دائمًا ما يذهلني".

كما أضاف "اللاعبون الكبار ينتمون إلى المباريات الكبيرة، هذه ليست جملة تافهة، لقد أظهر كيليان ذلك مرة أخرى ببراعة، هذه هي سمة العظماء".

وعند سؤاله عما إذا هذا يعني ترشحه للكرة الذهبية "إنه على الطريق الصحيح على أي حال، إنه يؤكد نفسه كوريث لميسي ورونالدو، هو في وضع أفضل ليحل محلهما".

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أما عن المقارنة بينه وبين إرلينج هالاند، فعقّب "من الناحية البدنية، هما مختلفان للغاية، لكنهما يتفقان في الموهبة، ومن الناحية العقلية، كلاهما فائز".

"هذان اللاعبان يجسدان الحاضر والمستقبل، لقد حقق كيليان بالفعل المزيد، ويرجع ذلك إلى عمره ولكن يتألق هالاند مع فريق أضعف من باريس."

وأتم "يرجع تفوق كيليان أيضًا إلى جنسيته، إنه بطل العالم، لكن النرويج ومع كامل احترامي لهذه الأمة، فهي ليست كفرنسا كرويًا".

الجدير بالذكر أن مبابي يبلغ من العمر 22 عامًا ويكبر هالاند بـ19 شهرًا.