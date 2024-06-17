مبابي: هذا هو اللاعب رقم 1 في المنتخب الفرنسي

مبابي يتغنى بزميله في المنتخب قبل مباريات يورو 2024...

أشاد كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، والمنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، بزميله في المنتخب حارس المرمى مايك مينيان، قبل انطلاق مباريات الديوك الفرنسية، في يورو 2024.

ويستعد المنتخب الفرنسي، لمواجهة منتخب النمسا، مساء اليوم الإثنين ضمن إطار مباريات الجولة الأولى، للمجموعة الرابعة من البطولة، على ملعب مركور شبيل أرينا.

وقال مبابي، في تصريحات صحفية: "لقد تغير وضعه لقد أصبح الحارس رقم 1، أعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة له، بعد فترة التعلم من هوجو لوريس، سيتعين على مايك أن يشق طريقة بنفسه، لديه الكثير ليفعله مع المنتخب، إذا استمر بهذا المستوى فاعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة".

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وتابع: "ما يميزه هو أنه يهتم بأدق التفاصيل في كل ما يفعله، في ضربات الجزاء مثلًا يخبر الجميع أن يتمركزوا، هو يريد ان كل شيء في مكانه".

وأضاف: "في غرفة الملابس يتحدث مع اللاعبين كثيرًا، والجميع يستمع إليه فهو يساعد الفريق، إن ذلك جزء من روتينه قبل بداية أي مباراة".