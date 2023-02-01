"مبابي نادم على قرار التجديد مع باريس سان جيرمان ويحلم بالانتقال إلى ريال مدريد"

حلقة جديدة في مسلسل ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد..

يبدو أن مسلسل ارتباط كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني سيتواصل، رغم أن اللاعب فضل في الصيف الماضي تجديد عقده في "حديقة الأمراء" بدلًا من الانتقال بالمجان إلى "سانتياجو برنابيو".

مبابي وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، مع خيار التمديد حتى صيف 2025 لكن بموافقة اللاعب نفسه، بعدما كان عقده السابق ينتهي في صيف 2022.

الصحفي الإسباني إيدو أجيري المقرب من أروقة ريال مدريد خرج في تصريحات مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير، ليؤكد أن مبابي يظل مغرمًا بفكرة اللعب مع ريال مدريد.

أجيري قدم معلومات مهمة للغاية عن مستقبل مبابي، حيث قال: "عقد من الممكن أن ينتهي في 2024".

وأضاف: "مبابي نادم على القرار الذي اتخذه في مايو الماضي، ويتطلع إلى التوقيع مع ريال مدريد".

تصريحات أجيري قد تفتح الباب مرة أخرى أمام انتقال مبابي إلى ريال مدريد، رغم حديث إدارة النادي الملكي أكثر من مرة عن إغلاق التفكير في ذلك الملف في الوقت الحالي.