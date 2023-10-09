"مبابي لم يعد كما كان" .. مدرب فرنسا قلق تجاه نجم باريس!

مدرب فرنسا يتحدث عن حالة مبابي!

أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن شعوره بالقلق على حالة اللاعب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وتراجعه فنيًا في الفترة الماضية.

وقال ديشان في تصريحات نقلتها "ليكيب": "هو لا يمر بفترة فاعلية كبيرة كما كان يعتاد دائمًا، بالنسبة للاعب مثله فهو معتاد على إظهار المزيد وما هو أكثر من ذلك".

وأضاف: "في المباراة الأخيرة أمام رين تحسن، وكان متاحًا بشكل أكبر وظهر متحركًا أكثر في الملعب، وقدم الكثير من الجهود".

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وأكمل: "بكل ما مر به في الصيف فهو لديه الحق ليتراجع في بعض المباريات، وأن يكون لديه فترة لا يقدم فيها المعتاد منه".

جدير بالذكر أن مبابي سيلعب مباراتين هذا الأسبوع مع فرنسا الأولى ضد هولندا يوم الجمعة والثانية يوم الثلاثاء ضد اسكتلندا.