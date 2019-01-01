مبابي: لا أستحق الحصول على الكرة الذهبية

مبابي لا يعتبر نفسه الأحق بالكرة الذهبية هذا العام

يرى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يستحق لقب الكرة الذهبية هذا العام.

مبابي ضمن قائمة المرشحين، للحصول على جائزة الكرة الذهبية، والتي من المنتظر الإعلان عن الفائز بها يوم الإثنين القادم.

وقال مبابي في تصريحات صحفية: "كي نكون واقعين هذا العام أنا لا أستحق اللقب، هناك لاعبون بذلوا جهداً أكبر".

وواصل: "في باريس سان جيرمان لم نحقق كل البطولات المحلية، وخاب آملنا في دوري أبطال أوروبا".

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 20 عاماً، خرج في تصريحات قبل ذلك أشار فيها إلى أن ميسي هو الأجدر بتحقيق الجائزة هذا العام.

وتابع: "بالتأكيد على المستوى الفردي حققت العديد من الألقاب، ولكن كرة القدم لعبة جماعية، مازال لدي متسع من الوقت لتحقيق تلك الجائزة أنا لست في عجلة من امري وعدم حصولي عليها شيء لا يضايقني".

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، كان آخر الفائزين بالجائزة العام الماضي، وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب شاب.