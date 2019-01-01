مبابي يكشف عن اللاعب الأحق بالفوز بالكرة الذهبية هذا العام

الشاب الفرنسي لا يعتبر نفسه الأحق بالجائزة هذا العام

يرى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني هو الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وترشح الثنائي ميسي ومبابي، لجائزة الكرة الذهبية، والتي من المقرر إعلان الفائز بها يوم 2 ديسمبر القادم.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عند سؤاله عن الأحق بالكرة الذهبية: "ميسي من الناحية الفردية، كان الأفضل هذا العام".

وتطرق صاحب الـ 20 عاماً، إلى الحديث عن مخاوفه حول مستقبله وقال: "في بعض الأحيان أشعر، أخشى أن أفضل كلاعب، وعندما أخسر مباراة كبيرة، أسأل نفسي هل تلك النهاية؟".

وواصل: "الأمر الجيد في كرة القدم، أنه ليس هناك الكثير من الوقت للتفكير فيه".

وأتم تصريحاته عن وضعه الحالي مع باريس وعلاقته مع المدرب توخيل: "لسوء الحظ إنني لا أعرف بعض الكلمات الجميلة بالغة الألمانية، فقط أعرف بعض الكلمات مثل القرف فإن المدرب يقولها عندما لا يعجبه شيء".

جدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، حصل على الجائزة الموسم الماضي، بينما حصل مبابي على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.