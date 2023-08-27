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"مبابي فقط من يُعوض غياب صلاح" .. نجم ليفربول السابق يعلق على رحيل المصري المحتمل

هدى عزيز
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty
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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

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تحدث داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، على مستقبل محمد صلاح وسط تكهنات باقترابه من الرحيل عن الريدز والاتجاه إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا، إلى أن النجم المصري يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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وقال هيرفي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان صلاح مصممًا حقًا على الانتقال إلى الاتحاد، فلا أعتقد أنه من المنطقي أن يرفض ليفربول عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني للاعب يبلغ من العمر 31 عامًا".

وتابع: "يورجن كلوب يُشبه بيب جوارديولا، فهو يعتبر النادي أكبر من أي لاعب، ولن يجبره على البقاء".

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وواصل: "سيكون رحيل صلاح ضربة قوية على أرض الملعب، فهو يملك تاريخاً في تسجيل الكثير من الأهداف المُهمة".

واختتم: "لن يتمكن ليفربول من تعويض رحيل محمد صلاح إلا إذا صد الجميع ونجح في التعاقد مع كيليان مبابي".

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