مبابي سيرحل مجانًا عن باريس سان جيرمان

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد مجانًا؟

أعطى برنامج صحيفة آس الإسبانية الأسبوعي إشارة إلى احتمالية رحيل المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان مجانًا بعد نهاية عقده.

وناقش توماس رونسيرو وألفريدو ريلانيو والعديد من صحفيي آس العديد من القضايا التي تخص كرة القدم في فترة استعدادها للعودة من جديد.

وفيما يخص كيليان مبابي وارتباطه الدائم بريال مدريد والذي تعزز بتواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اتفق الجميع على احتمالية الرحيل المجاني.

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ويرفض باريس سان جيرمان السماح لمبابي بالرحيل أيًا كان العرض المقدم والمقابل المادي، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد اللاعب الصيف المقبل.

ويبدو أن رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة أخرى في ريال مدريد ستمنعه من تمديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية بعد نهايته.

وأبدى الفريق الباريسي من قبل أنه على استعداد لترك لاعبه مبابي يرحل مجانًا بعد نهاية عقده، في مقابل ألا يبيعه قبل أن يأتي ذلك الوقت.

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يذكر أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان قد اعترف منذ فترة أنه بالفعل يود تدريب كيليان مبابي ويريد انضمامه إلى الفريق الملكي.