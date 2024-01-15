مبابي: سأفتقد ميسي دومًا وهذا سر هدفي المميز من صناعته

مبابي يشتاق لوجود ميسي معه في الفريق...

كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عن أفضل أهدافه المميزة مع الفريق الفرنسي، مشيرًا إلى دور زميله السابق في الفريق ليونيل ميسي، في مسيرته.

ولعب ميسي مع مبابي، في صفوف باريس سان جيرمان، لمدة موسمين قبل أن يرحل البرغوث الأرجنتيني، بنهاية الموسم الماضي وينضم إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مبابي، في تصريحات مع موقع "أمازون برايم": "بكل تأكيد أفتقد اللعب مع ميسي، عندما تصبح أمامك مساحة في الملعب، ستتأكد من وجود الكرة معك بسببه".

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وعن أفضل أهداف مبابي، والتي صنعها ميسي، قال: "في مباراة ليل التي انتهت بفوزنا بسبعة أهداف لهدف، لقد عملنا على ذلك الهدف لمدة دقيقتين فقط في اليوم السابق للمباراة، لقد جاء مساعد المدرب بخطة وأخبرنا أننا سننفذها مرتين او ثلاث مرات، ولقد قلنا له لا تقلق لقد فهمناها بالفعل".

وارتبط مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، إذ ينتهي عقده مع الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وسط متابعة من ريال مدريد، الذي يستهدف التعاقد مع النجم الفرنسي.