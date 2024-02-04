بعد قراره الانتقال إلى ريال مدريد.. طلب أخير من باريس لمبابي!

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تتواصل تداعيات قرار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الانتقال إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد أكدت أن كيليان قرر "مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى الريال، الذي كان ينتظره دائمًا".

وأعادت صحيفة "سبورت" الإسبانية التأكيد على ما ذكره التقرير الفرنسي، لكنها أشارت إلى أن باريس وجه طلبًا أخيرا لمبابي قبل الرحيل".

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وأضافت: "في باريس اقتنعوا تماما برحيل كيليان، لكنهم طالبوه بعدم الإعلان عن خطوته في الوقت الحالي، حتى لا يربك الفريق في وقت حاسم من الموسم".

وأوضحت أن "باريس يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا مستعينا بخدمات مبابي في ظهوره الأخير بالدوري الفرنسي".

وختمت الصحيفة الإسبانية: "مبابي مصمم على ارتداء قميص ريال مدريد، وسيقبل بتقاضي نصف عقده مع باريس (لكنه سيحصل على مكافأة توقيع كبيرة)".