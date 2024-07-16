مبابي: أشكر بيريز لسبب وحيد.. وفينيسيوس ألح علي بهذا الطلب!

"الرقم 10 لا يهمني"!

تحدث كيليان مبابي نجم ريال مدريد الجديد، عن مركزه المفضل مع النادي الملكي، كما كشف عن طلب ألح عليه فينيسيوس جونيور لتنفيذه.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي عقب تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام في ملعب "سانتياجو برنابيو": "أريد أن أشكر الرئيس فلورينتينو بيريز، لأنه وثق بي منذ اليوم الأول، وأشكر كل من عمل على قدومي إلى هنا".

وأضاف: "يمكنني اللعب في مراكز الهجوم الثلاثة، لقد فعلت ذلك في باريس سان جيرمان وموناكو والمنتخب، ليس أمرًا كبيرًا بالنسبة لي، أريد فقط أن أكون في الملعب، ولا يهمني أين ألعب، ما أرغب فيه هو مساعدة ريال مدريد".

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وواصل: "تحدثت مع المدرب أنشيلوتي هذا الصباح في فالديبيباس، فينيسيوس واللاعبون الفرنسيون في ريال مدريد كانوا يلحون عليّ لأنتقل إلى هنا، وكنت سأغادر باريس فقط لألعب في ريال مدريد، فينيسيوس لاعب فريد من نوعه، لاعب رائع جدًا، سأكون سعيدًا جدًا باللعب معه، كما هو الحال مع جميع اللاعبين الآخرين".

وبسؤاله عن "القميص رقم 10"، ختم: "لدينا الرقم 10 في الفريق، وهو لوكا مودريتش، أنا فخور بأن أكون قريبًا منه في غرفة الملابس، ما يهمني هو ما أمامي وهو مرمى الخصوم، أما الرقم الذي يكون خلفي لا يهمني، سواء كان الرقم 9 أو 48.. بالنسبة لي الرقم ليس الأهم".