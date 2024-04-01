بعد قرار إنريكي.. مبابي "الغاضب" يبعث برسالة مشفرة!

أشار النجم الباريسي إلى حزنه الواضح!

بعث كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، برسالة مشفرة، بعد استيائه من قرار المدرب لويس إنريكي باستبداله في مواجهة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، والتي حسمها الفريق الباريسي (0-2) أمس الأحد.

وشهدت الدقيقة 65 من المباراة، خروج مبابي ومشاركة جونزالو راموس بدلًا منه، وبدت علامات الاستياء على النجم الفرنسي، بينما كانت النتيجة (1-0).

وسُئل إنريكي عن الأمر، فقال في مؤتمر صحفي، "إنها نفس النغمة أسبوعيًا، وأصبحت مرهقة، أنا المدرب وأنا من يتخذ القرارات، وسأفعل ذلك حتى آخر يوم لي في باريس، أحاول دائمًا إيجاد الحل الأفضل للفريق، إذا كنت لا تفهم قرارتي فأنا لا أهتم".

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عقب ذلك، نشر مبابي صورة عبر حسابه على إنستجرام، أثارت بعض الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يظهر في الصورة من الخلف، وشارة القيادة في يده تحت الأمطار، في لحظة الاستبدال.

وحسب صحيفة "آس" فقد أشار قائد المنتخب الفرنسي إلى حزنه الواضح، إما بسبب الاستبدال أو لأن هذا آخر كلاسيكو له أمام مارسيليا قبل مغادرة سان جيرمان الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، ويبدو قريبًا من الانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بالميركاتو الصيفي.