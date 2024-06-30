مبابي يدافع عن ليفاندوفسكي: لم يتعمد ما فعله!

نجم فرنسا يوضح موقفه من خصمه في برشلونة!

أكد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، جاهزيته لمواجهة بلجيكا اليوم الإثنين، في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد: "لم أتمكن من المشاركة في مباراة هولندا، ولم أنم لمدة يومين، وسعدت للغاية بعودتي أمام بولندا في ختام دور المجموعات".

وسُئل مبابي عن صدامه مع روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة بولندا، فعلق: "أعتقد أنه لم يضربني عمدًا في أنفي، أعرف ما كنت أدخله عندما قررت عدم إجراء عملية جراحية".

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وأضاف: "هذا يمكن أن يتسبب في تلقي ضربات واستمرار الألم، سأحاول تقديم كل شيء لأخذ فرنسا إلى القمة. الأنف ليس أهم شيء!".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سيلعب أمام نظيره البلجيكي في ثمن النهائي وسيلتقي بالفائز من سلوفينيا والبرتغال في ربع النهائي.