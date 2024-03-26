مبابي وراء الكواليس! .. ريال مدريد يلقي كرة ملتهبة في ملعب ألفونسو ديفيز

عرض الملكي لا يرضي بايرن ميونخ

دخل ريال مدريد مرحلة جديدة من المفاوضات مع ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونخ، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد ريال مدريد حسم الصفقة بأقل مقابل مادي، خصوصًا أن عقد ألفونسو ديفيز سينتهي مع بايرن ميونخ في صيف 2025، ولا يرغب اللاعب في تجديد عقده حتى الآن.

وكشف برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني، أن ريال مدريد حدد سقفًا للتعاقد مع النجم الكندي في الصيف المقبل، والذي لن يتجاوز (20-25 مليون يورو)، وهو مبلغ لن يرضي إدارة بايرن ميونخ بكل تأكيد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستهدف فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد حسم الصفقة بالمبلغ المذكور سلفًا، من أجل الحفاظ على أموال النادي الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي، الذي يتوقع أن يحصل على مكافأة توقيع ضخمة، قد تصل إلى 100 مليون يورو.

وأوضح البرنامج الإسباني، أن مسؤولي ريال مدريد طلبوا من ألفونسو ديفيز أن يعلن بشكل مباشر رغبته في اللعب لصالح الملكي، وذلك من شأنه أن يضغط على إدارة بايرن ميونخ للتنازل عنه بالمبلغ المعروض.

في سياق متصل، يجري وكلاء ديفيز مع ريال مدريد مفاوضات من أجل الاتفاق على بنود العقد، خصوصًا أن اللاعب الكندي رفض العرض المقدم من بايرن ميونخ للتجديد، والذي يتضمن حصوله على 14 مليون يورو كراتب سنوي، بينما يطلب اللاعب 20 مليونًا.