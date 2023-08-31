"مبابي الرائع لاعب باريس ولا أريد الحديث أكثر!".. الخليفي يصفع ريال مدريد

رئيس باريس سان جيرمان يملك القوة الآن..

يبدو أن الأبواب كلها تغلق أمام ريال مدريد فيما يتعلق بملف كيليان مبابي وانضمامه إلى صفوف النادي الملكي، تصريحات جديدة من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي تؤكد أن العلاقة على ما يرام بين اللاعب وناديه الحالي قبل 24 ساعة فقط من إغلاق الميركاتو.

الخليفي عاد ليؤكد في تصريحات لشبكة "آر إم سي" الفرنسية أن هناك "محادثات بناءة جرت مع مبابي، وهو إنسان ومحترف ولاعب رائع للغاية".

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وأضاف الخليفي: "عقدنا محادثات رائعة مع أهله أيضًا وممثليه، وبخصوص العقد الجديد لا أريد الحديث أكثر هو الأمر، إنه لاعب باريس سان جيرمان".

إغلاق جديد للأبواب ولآمال ريال مدريد حول صفقة يطمح في حسمها منذ سنوات ولا تبدو الأمور قريبة أبدًا من الإتمام، إلا ويعود كل شيء أدراج الرياح مجددًا.