مبابي أم كومان؟ نجوم ليفربول السابقون يرشحون خليفة صلاح

حديث كبير عن مستقبل النجم المصري

رشح ديتمر هامان وداني ميرفي، لاعبا ليفربول السابقان، الخليفة الأمثل في حال قرر محمد صلاح الرحيل ومغادرة الفريق في المستقبل.

مستقبل صلاح أصبح مثار حديث كبير مؤخراً بعد حديثه مع جريدة "آس" الإسبانية وعدم استبعاده فكرة مغادرة ليفربول نحو الليجا.

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وقال هامان مع "Stadium Astro": "لاعبان حالياً من الأفضل في مركز الجناح يمكن أن يعوضا صلاح، جنابري وكومان".

وأضاف: "هل يريدان ترك بايرن؟ لا أعرف ولا أعتقد، لا أعرف أيضاً بخصوص صلاح وحواره بخصوص إسبانيا".

وأكمل "ديدي": "إذا أراد صلاح الرحيل فبالتأكيد برشلونة وريال مدريد سيكونا مهتمان، ولكن هناك مواهب ضخمة في ألمانيا وفرنسا".

وأتبع: "بالنسبة لي الأفضل في مركزه حالياً هو كومان، عانى من الإصابات ولكن سجل هدف نهائي الأبطال ويلعب بقدميه وسريع وماهر".

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ميرفي من جانبه ذهب نحو لاعبين آخرين وذلك في تصريحاته مع نفس المصدر: "إذا كنت ستفقد لاعباً بحجم صلاح أم ماني تحتاج نجماً للتعويض".

وواصل: "ليفربول يعتمد كثيراً على ثلاثي المقدمة، ولا يوجد كثيرون بنفس أرقام صلاح، ربما سانشو أو مبابي".

وشارك صلاح في تعادل فريقه مساء الأربعاء مع نيوكاسل دون أهداف لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.