مبابي: أقول لنفسي إنني أفضل من ميسي ورونالدو!

مبابي يرى الأنانية مهمة في بعض الأحيان

قال مهاجم نادي باريس سان جيرمان ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي إنه يقول لنفسه في داخله أحيانًا إنه أفضل من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كحيلة لتحفيز الذات.

وتحدث مبابي عن طريقة تعامله مع نفسه وإدارة مسيرته، مع اعتقاده أنه من الأهمية بمكان أن يكون لديك بعض الأنانية كلاعب إذا كان لديك خطط للوصول إلى أعلى مستوى في اللعبة.

وحول ذلك، قال مبابي في حوار مع RMC: ""الأنا؟ بالطبع، هذا مهم لأنه عندما تكون في حالة سيئة لن يدفعك أحد آخر وستكون تلك مهمتك وحدك، وعليك أن تقنع نفسك أنك قادر على إسقاط الجبال".

وأضاف: "الناس لا يفهمون الأنا ولكن عندما لا تكون على ما يرام، فلن يأتي أحد إلى منزلك ليخبرك أنه يمكنك فعل ذلك ويحاول أن يأخذ بيدك، أنت وحدك وعقليتك. فقط،أنت وحدك وعليك أن تقنع نفسك بأنك قادر على فعل أشياء عظيمة".

وتابع: "في كل مرة أذهب فيها إلى أرض الملعب، أقول لنفسي دائمًا إنني الأفضل، ومع ذلك فقد لعبت في ملاعب كان فيها ميسي وكريستيانو رونالدو، إنهما لاعبان أفضل مني، لقد فعلوا مليار شيء أكثر مني في اللعبة، ولكن في رأسي، أقول لنفسي دائمًا أنا الأفضل".

وأردف: "ذلك يحدث لأنك بهذه الطريقة لا تمنح نفسك حدودًا وتحاول بذل قصارى جهدك، وبالطبع، أحيانًا لا يفهم الناس لأنني أعتقد أنه ربما يكون هناك أيضًا هذا الحاجز الذي تم إنشاؤه فيما يتعلق بهذه النقطة".

وأكد: "بالنسبة للنا ، الأنا هي مجرد عدم منح صديق ركلة جزاء لكي تسجلها أنت، والحصول على راتب أفضل من لاعب الفريق المنافس لكي تصبح الأكثر حصولًا على الأموال بين زملائك ومنافسيك، ولكنها بالنسبة لي ليست هكذا فقط".

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وسجل الدولي الفرنسي 30 هدفًا في 36 مباراة حتى الآن مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بينما صنع تسعة أهداف أخرى لزملائه في الفريق.