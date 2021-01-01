أخبار الانتقالات: تشيلسي يتقدم سباق ضم أجويرو وميسي يحدد مطالبه لبرشلونة

يبدو أن المفاوضات بين إدارة برشلونة، وأسطورة الفريق ليونيل ميسي حول تجديد العقد تسير في الطريق الصحيح، والأزمة أصبحت في طريقها للحل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وارتبط البرغوث الأرجنتيني بالرحيل عن صفوف فريقه في الفترة الأخيرة، إلا أن الأمور قد تتغير بعد تولي خوان لابورتا منصب الرئيس.

وبحسب شبكة يورو سبورت، فإن ميسي أصدر قائمة بمطالبه لإدارة برشلونة برئاسة لابورتا، لتجديد عقده والاستمرار داخل قلعة كامب نو.