فيديو | "ما يفعله الهلال في عبدالرزاق حمدالله يُرد إلى نجمه" .. جماهير العين تسخر من البليهي

ماذا فعلت جماهير العين مع علي البليهي؟..

سخرت جماهير نادي العين الإماراتي من النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الهلال السعودي، خلال مباراة الفريقين، مساء يوم الأربعاء.

الهلال سقط بأربعة أهداف مقابل اثنين، أمام مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وخلال المباراة.. هتفت الجماهير العنياوية ضد البليهي؛ مرددة: "يا بكاية يا بكاية"؛ وذلك بعد اعتراضه المتواصل على قرارات حكم المباراة.

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البليهي تسبب في ركلة جزاء ضد الزعيم الهلالي بشكل مباشر، كما تسبب بـ"تغطيته السيئة" على منطقة التسلل، في ركلة أخرى؛ وذلك في واحدة من أسوأ مبارياته مع الفريق الأزرق.

ومن المعروف أن جماهير الهلال والنصر تحديدًا، تستخدم هتافات "يا بكاية"، ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن الهلال سيستضيف نادي العين، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب نصف النهائي الآسيوي.