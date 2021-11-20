"ما يحدث مخجل بتاريخ النصر .. الفريق في تراجع مخيف"

عبر الإعلامي الرياضي عبد الله بن زنان، عن استيائه من المستوى الذي ظهر به فريق نادي النصر، خلال مباراة الرائد، وذلك بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

النصر تعادل مع الرائد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ابن زنان كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يهاجم فيها إدارة نادي النصر، ويحملها مسؤولية إخفاق الفريق.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "نتكلم على أيش ولا أيش!!، الفريق منهك لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير، ما يحدث مخجل في تاريخ النصر!".

الإعلامي الرياضي حمل مسؤولية إخفاقات فريق النصر لمجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر، حيث قال: "معسكر للترفيه والسهر وتحضير للمباراة أي كلام، إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف".

نتكلم على أيش وإلا أيش ..!!

فريق منهك لاروح ولا احساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير ..

مايحدث مخجل في تاريخ النصر ..!

معسكر للترفيه والسهر وتحضير للمباراة أي كلام

إدارة النصر تتحمل مايحدث

للفريق من تراجع مخيف ..!#النصر_الرايد — عبدالله بن زنان (@bnznan) November 20, 2021

النصر فشل في تحقيق أي انتصار، بعد الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف، وذلك بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمر بها الفريق بعد تلك الهزيمة.

الدوري السعودي | الفيصلي يُحرج الشباب .. والنصر يتعادل أمام الرائد

النصر لعب 4 مباريات بعد الخروج الآسيوي، حيث خسر أمام الاتفاق ثم تعادل أمام الفيحاء، وخسر أمام الشباب بهدف دون رد، وتعادل أخيرًا مع الرائد بهدفين لمثلهما.