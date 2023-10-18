"ما يحدث مع روبرتو مانشيني في السعودية أمر مهين!"

وضع صعب يمر به مانشيني مع المنتخب السعودي يدفع الوسط الرياضي للانفجار

حالة من الغضب الجم تسيطر على الوسط الرياضي السعودي على إثر ما يقدمه المنتخب الوطني تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، خاصة مع استمرار حصد النتائج السلبية.

الأخضر خسر أمس الثلاثاء، أمام منتخب مالي بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار ودي، ليتجرع مانشيو الهزيمة الثالثة له مع السعودية مقابل تعادل وحيد، فيما لم يحقق أي انتصار بعد.

لكن في ظل الظروف الحالية، خرج من يدافع عن مانشيني ضد هجوم الإعلاميين والمحللين عليه، إذ اعتبر الإعلامي عبد الغيامة أن ما يحدث للإيطالي حاليًا أمر مهين للإعلام والمحللين السعوديين..

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الغيامة قال، خلال تصريحاته لبرنامج "برا الـ18": "لا أحب إلقاء اللوم على المدربين، مانشيني قاد الأخضر في أربع مباريات فقط، تعليق المشانق له أمر مهين للمحللين وللإعلام، لا يمكن مناقشة أفكار المدرب بعد أربع مباريات، هذا عيب، وفي نفس الوقت، منتخبنا لم يحقق الفوز في سبع أو ثماني مباريات منها أربعة مع مانشيني وقبله مع هيرفي رينارد، الأمر يتخلص في أن المنتخب السعودي يبحث عن هويته".

وأضاف: "سبعة لاعبين ممن حققوا الفوز أمام الأرجنتين خسروا أمام مالي، مانشيني اختار أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، لذلك علينا ألا نحمل المباريات الودية أكبر من حجمها، سنخوض مباراتين مهمتين الشهر المقبل، ما حدث خلال الأشهر الماضية بمثابة جرس إنذار لكل من له علاقة في المنتخب السعودي قبل هذه المباريات المهمة".

يذكر أن مانشيني من المقرر أن يستهل مشواره في المباريات الرسمية مع الأخضر في نوفمبر المقبل عندما يلتقي بالأردن يوم الـ21، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.