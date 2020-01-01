ما هي مقترحات الاتحاد الآسيوي لعدم إلغاء دوري الأبطال؟

يعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور

حالة من الخوف والترقب يعيش فيها العالم بسبب الفيروس الأشهر حاليًا "كورونا" والذي أثر بشكل واضح على جميع القطاعات، ولعل أحد القطاعات الأبرز التي تأثرت بهذا المرض، القطاع الرياضي، حيث نتابع حاليًا خبرًا تلو الأخر يؤكد تأجيل مباراة أو مسابقة خوفًا من تفشي المرض.

ولعل المثال الأكبر في هذا الأمر، بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تم تأجيل العديد من المباريات فيها بسبب تواجد مخاوف من تفشي المرض في القارة خاصة في ظل الانتشار السريع له في إيران.

وكانت أخر الأخبار الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توجيه الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفايروس كورونا.

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ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 مارس 2020.

وتتضمن قواعد دوري أبطال آسيا تقسيم القارة الآسيوية إلى شرق وغرب بعدد 8 مجموعات تضم 4 أندية لكل مجموعة، حيث تلعب 4 مجموعات في الشرق ومثلها في الغرب على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة يلعبان بدور الـ16 وفقا للتقسيم حتى المباراة النهائية التي يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد يلجأ حاليًا لعدة سيناريوهات بديلة، من أجل عدم إلغاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونستعرض لكم فيما يلي أبرز البدائل التي يدرسها الاتحاد الآسيوي من أجل تفادي إلغاء واحدة من أهم البطولات القارية على الصعيد العالمي ..

الاقتراح الأول

تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا لأندية الشرق والغرب لتُقام في فصل الصيف بدايةً من يوليو وأغسطس، وقد يكون الاقتراح الأقرب إلى المنطقية بسبب رغبة الجميع في المحافظة على البطولة وعدم الوصول إلى فكرة الإلغاء الذي قد يكون الحل الأخير والغير مُرضي.

الاقتراح الثاني

تلعب المباريات المتبقية من دور المجموعات على شكل بطولات مجمعة سريعة وتقريب التوقيت بين دوري الـ16 والـ8"، وقد يتم دراسة هذا الأمر للتغلب على أزمة ضيق الوقت التي قد تكون عائقًا لبعض الفرق خاصة وأن هذا التوقيت يتزامن مع بداية الموسم الجديد.

الاقتراح الثالث

قد يكون الاقتراح الغير مقبول لدى الكثير، وهو إلغاء النسخة الحالية، وقد نرى هذا الأمر في حالة وجود مستجدات أكبر وتطورات سيئة تؤثر بشكل كبير على إمكانية استمرار المسابقة، التي تمتلك أهمية كبيرة حيث سيشارك البطل في نسختي كأس العالم للأندية مرتين على التوالي في 2020 و 2021.