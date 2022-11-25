ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

تعرف على قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022 وكيف يتم احتساب الفرق التي تصعد من الدور الأول؟

بعد هزيمة قطر أمام السنغال في الجولة الثانية من كأس العالم 2022 في قطر، بدأ الكل يبحث عن احتمالات وصول قطر إلى الدور الثاني وما إذا كان لها أي احتمال ممكن من الناحية الرقمية.

لكن فور أن تعادلت كل من هولندا والإكوادور في المباراة التالية بهدف لكل فريق، انتهت حظوظ قطر بشكل كامل وودعت المونديال من الدور الأول.

انتهت كل الحسابات في ذلك التوقيت، لأن الفريقان وصلا إلى النقطة رقم 4 وتركا قطر دون أي احتمال حتى لو فازت على هولندا.

ما هي حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني؟ وهل ودعت كأس العالم رسميًا؟

ولكن الحسابات التي جرت خلال الساعات القليلة الفاصلة بين المباراتين جعلت الجميع يعيد البحث في قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022، ولذلك نقدم لكم هذه القواعد بشكل واضح.

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022؟

في مرحلة المجموعات من مسابقة كأس العالم، والتي تعتبر هي الدور الأول للبطولة قبل البدء في دور الستة عشر وأدوار خروج المغلوب، تم تحديد بعض المعايير من أجل اللجوء إليها في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط:

عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )

ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي: