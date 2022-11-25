ما هي حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني؟ وهل ودعت كأس العالم رسميًا؟

تعرف على حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 وهل ودعت المونديال رسميًا؟

نتيجة محبطة حدثت لمنتخب قطر اليوم أمام السنغال بالهزيمة 3-1 على ملعب خليفة الدولي في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

قطر تلقت هزيمتها الثانية في المجموعة وتركت مجال الاحتمالات مفتوحًا، ولكن الكثيرين قالوا إن قطر غادرت المونديال رسميًا بهذه الهزيمة، فهل هذا صحيح؟.

قطر والسنغال.. العنابي يفقد حظوظه إكلينيكيًا بهزيمة محبطة

هل ودعت قطر كأس العالم رسميًا؟

لا هذا ليس صحيحًا، بهزيمة قطر من السنغال لم تغادر كأس العالم رسميًا، لأ المعيار الأساسي للحكم بين الفرق المتساوية في النقاط بالمجموعات ليس المواجهات المباشرة كما في مسابقات الأندية، بل إن فارق الأهداف هو المعيار الأول للحكم على هذه الوضعيات.

ما هي حظوظ قطر في التأهل للدور الثاني؟

بذلك تظل الحظوظ القطرية قائمة ولو بنسبة ضئيلة، ولكنها تعتمد على عدم تحقيق أي من هولندا والإكوادور الفوز على الطرف الآخر، بمعنى آخر أن أي نتيجة في مباراة هولندا والإكوادور بخلاف التعادل ستبقي حظوظ قطر رقميًا في الوصول إلى الدور الثاني والبقاء في كأس العالم المقامة على أراضيها.

التعادل سيوصل هولندا والإكوادور إلى النقطة رقم 4 وبالتالي يكون هناك فريقان يستحيل أن يصل العنابي لرصيدهما من النقاط ويفقد حظوظه رسميًا ويودع المونديال.

أما في حالة فوز أي منهما على الآخر، فإن هذا يفتح باب الاحتمالات، ففوز هولندا على الإكوادور سيقصي قطر بشكل مؤكد، لأن هولندا تصل للنقطة رقم 6، وسيصل بالتأكيد أي من السنغال والإكوادور لرقم أعلى من 3 في رصيد النقاط لأن المواجهة الأخيرة في المجموعة ستكون بينهما.

أما في حالة فوز الإكوادور على هولندا تصل الإكوادور للنقطة رقم 6 ويبقى السنغال وهولندا بـ 3 نقاط، وهذا يعني أن قطر تملك الفرصة بالفوز على هولندا بحصة كبيرة من الأهداف تعوض بها فارق الأهداف حينئذ، وتنتظر هدية من الإكوادور بالفوز على السنغال لتتأهل معها في المركز الثاني.

قطر لم تودع المونديال حتى الآن



الموقف الحالي👇



✖️فوز أو تعادل هولندا أمام الإكوادور - قطر تودع



✅ فوز الإكوادور على هولندا والسنغال - قطر لا تزال لديها فرص بلوغ دور الـ 16 في كأس العالم بشرط يكون فارق الأهداف لصالحه 🇶🇦#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJyUycdmqV — GOAL Arabia (@GoalAR) November 25, 2022

احتمالات صعود قطر إلى الدور الثاني

تأهل قطر إلى الدور الثاني من كأس العالم ينتظر مجموعة من الشروط المعقدة:-