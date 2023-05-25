ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة أبها والهلال، والتي تقام لحساب الجولة 29 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز بعد الخسارة الصادمة في الجولة الماضية أمام العدالة، من أجل محاولة إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

أما أبها، صاحب الأرض، فيعانى هو الآخر من النتائج المتذبذبة، حيث خسر آخر مبارياته أمام ضمك، ويسعى إلى الفوز من أجل تحسين مركزه في دوري روشن.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي أبها عن طرح تذاكر مباراته ضد الهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-232 عبر منصة hadir.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

لشراء تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 اضغط هنا.

ما هي أسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 10 ريالات سعودية حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 10 ريالات سعودية درجة العوائل 10 ريالات سعودية الدرجة الأولى 50 ريال سعودي الدرجة الممتازة 100 ريال سعودي المنصة 500 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة أبها والهلال في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - الهلال السبت 27 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية