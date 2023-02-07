ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي..

يستضيف استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مدينة مكة المكرمة مباراة الوحدة والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 16 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

النصر يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب دوري روشن، خاصة وأنه فقط نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بالتعادل مع الفتح بهدف لمثله.

أما الوحدة، الذي يعاني بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، فقد سقط في الجولة الماضية بالخسارة أمام الفيحاء، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز 13 في جدول الترتيب.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا النصراويون في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة الوحدة والنصر على منصة "مكاني"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الوحدة والنصر..

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الوحدة والنصر في الجولة 16 من دوري روشن السعودي بين 75 ريال سعودي لأقل فئة تذاكر، فيما تبلغ قيمة أعلى فئة تذاكر 1000 ريال.

الفئة سعر التذكرة الموحدة 75 ريال سعودي الفضية 450 ريال سعودي الذهبية ألف ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

موعد مباراة الوحدة والنصر في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الخميس 9 فبراير 2023 على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - النصر الخميس 9 فبراير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 ؟

• عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

• لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة ، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

• بعد الشراء ، لا يمكن أن تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

• وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

• وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.