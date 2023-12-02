ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024....

يستضيف الهلال، نظيره ناساجي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وفاز على موبابي في الجولة الثالثة بستة أهداف دون رد، ثم عاد وكرر الفوز على الفريق الهندي بهدفين دون رد الجولة الرابعة، قبل أن يفوز على نافباخور في الجولة الخامسة، ويطمح لنهاية المجموعات بانتصار يعزز صدارته للمجموعة على حساب ناساجي.

في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال وناساجي في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق بلو ستور.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وناساجي، في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الإثنين 4 ديسمبر 2023، على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - ناساجي الإثنين 4 ديسمبر 2023،

19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN Sports AFC HD

SSC HD مدينة الأمير فيصل بن فهد

ما هي شروط الحصول على تذاكر الهلال وناساجي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟



