ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2022-23؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية يحل فيها نادي الباطن ضيفًا على نظيره الهلال، في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال صاحب المركز الرابع يسعى لمواصلة الاقتراب من مواقع الصدارة والبناء على الفوز الذي حققه على الطائي في الجولة الماضية 3-2 على ملعب الأخير.
أما الباطن فيقع في موقف لا يحسد عليه، يتذيل ترتيب دوري روشن السعودي بنقطة وحيدة وهزم في الجولة الماضية من أبها 3-1.
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الهلاليين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي 2023.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والباطن؟
طرحت تذاكر مباراة الهلال والباطن عبر موقع تطبيق Blu الخاص بنادي الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.
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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والباطن ؟
تتراوح أسعار التذاكر بين 20 و30 ريال سعودي
ما هو موعد مباراة الهلال والباطن ؟
موعد مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي للمحترفين هو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.
|المباراة
الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الهلال - الباطن
|الجمعة 16 ديسمبر 2022
20:30 السعودية، 19:30 مصر
|SSC
|الأمير فيصل بن فهد
ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال والباطن؟
- عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"
- لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.
- بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.
- وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
- وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.
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