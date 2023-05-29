ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في الجولة 30 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23..

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والرائد، والتي تقام لحساب الجولة 30 في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الهلال يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل محاولة إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، بعدما صعد إلى المركز الثالث بالفوز على أبها في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

أما الرائد، الضيف، فقد تعادل في الجولة الماضية مع الخليج، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، وبالتأكيد يسعى لتحسين مركزه على حساب "الزعيم".

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة وخصوصًا الهلاليين، وفي السطور التالية نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أعلن نادي الهلال عن طرح تذاكر مباراته ضد الرائد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-232 عبر تطبيق "بلو ستور" وهي الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر.

سيتعين عليك تسجيل الدخول بعد فتح الموقع ومن ثم بدء شراء تذاكر المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تم إعلان أسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 وتبدأ من 34 ريال سعودي حسب نوع التذكرة ومكان الحضور.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 34 ريال سعودي موحدة الرائد 23 ريال سعودي S2 345 ريال سعودي G 920 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الرائد الأربعاء 31 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC الأمير فيصل بن فهد