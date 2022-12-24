ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والهلال التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، الفئات والأسعار وأكثر..

يحتضن ملعب مرسول بارك، قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والتي تجمع بين النصر والهلال في ديربي الرياض.

النصر في المباراة الماضية، نجح في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة، ويدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة، لمواصلة الانتصارات والتربع على صدارة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 22.

أما الهلال الذي فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصل إلى النقطة 20 في المركز الثالث، حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فهو يريد الحصول على نقاط المباراة كاملة لخطف صدارة الترتيب من العالمي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وبكل تأكيد سيسعى الكثير من جماهير الفريقين لحضور تلك المباراة من المدرجات، ويقدم لك جول كل ما تريد معرفته عن تذاكر مباراة النصر والهلال، في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال؟

تم طرح تذاكر مباراة النصر والهلال على موقع "مرسول بارك"، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول عليها.

عند الدخول على الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال من 115 ريال بأقل فئة للتذاكر.

المكان السعر أطراف الواجهة 115 ريال الزوايا 120 ريال الواجهة 150 ريال

ما هو موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 هو الإثنين 26 ديسمبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

كيف تشاهد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد الهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الهلال الإثنين ديسمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر

شاهد VIP SSC مرسول بارك

Shahid